ليوناردو: الزي السعودي .. هدية

سيتولى الصحافي البرازيلي ليوناردو، تغطية المباراة الودية الدولية بين البرازيل والأرجنتين، التي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، لخمس وسائط إعلامية منها قناتان تلفزيونيتان، إلى جانب ثلاث محطات إذاعية.

ويزور ليوناردو، السعودية للمرة الثانية بعد أن سبقت له تغطية بطولة سوبر كلاسيكو، التي التقى من خلالها المنتخبان في النهائي في جدة.

وقال ليوناردو لـ"الاقتصادية": لم تمنعني إصابتي من حضور أقوى كلاسيكو على مستوى العالم، الكل سيتابعه، التنافس القوي سيكون متوافرا حتى إن كان اللقاء وديا".

وعن عمله في خمس وسائط إعلامية، قال "بكل تأكيد مهمة شاقة ومتعبة لكن هذه هي مهنة الإعلام نتعب ونركض حتى نحصل على أفضل فرصة للفوز بتصريح أو لقاء إعلامي مع أحد النجوم، إنه واجبنا". وأشار إلى أنه أحب جدة، وقال "أنا معجب بهذه المدينة، زرتها في العام الماضي، الشاطئ هناك رائع جدا، كما تلقيت هدية عبارة عن الزي الوطني السعودي".

وتوقع أن يأتي الكلاسيكو، مثيرا كعادته تاريخيا، وقال "الكل يبحث عن الانتصار، عودة ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين ستسعد التانجو، إنه الأفضل في العالم، لكنني أثق بقوة المنتخب البرازيلي، سنفوز عليهم 2 / 0".