الأخضر .. مقعدك الأول

قلب المنتخب السعودي لكرة القدم، الطاولة على مستضيفه الأوزبكي وهزمه 3 /2، فيما فاز اليمن على فلسطين 1 /0، ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وانتزع الأخضر صدارة المجموعة الرابعة بـ(8 نقاط)، متفوقا بفارق نقطتين عن أوزبكستان، اليمن (5 نقاط)، فلسطين (4 نقاط)، وسنغافورة (4 نقاط).

في طشقند، وعلى ستاد باختاكور، تقدم الأوزبك مرتين، الأولى بواسطة إلدور شومورودوف (16)، وعدل سلمان الفرج الكفة عن طريق ركلة جزاء (23)، والثانية عبر أوتابيك شوكوروف (56 من ركلة جزاء)، قبل أن يرد الأخضر بهدفين قاتلين بتوقيع الفرج أيضا (85) وسالم الدوسري (89).

وفي المنامة، وعلى ملعب نادي المحرق، حقق منتخب اليمن انتصاره الأول، بعدما تغلب على نظيره الفلسطيني 1 /0، سجله عمر الداحي (57)، فيما أكمل المنتخب الفلسطيني، اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود أبو وردة (34).

وفي بقية المباريات، فازت جزر المالديف، على الفلبين 2 /1، سورية على الصين 2 /1، وتعادلت هونج كونج مع البحرين من دون أهداف، وانتصر العراق على إيران 2 /1، وخيم التعادل على لقاء أفغانستان والهند 1/1، وتخطى عمان، بنجلادش 4 /1، وميانمار على طاجيكستان 4 /3، واليابان على قيرغيزستان 2 /0، وماليزيا على تايلاند 2 /1، وخسر الإمارات من فيتنام 0 /1، وفاز تركمانستان على كوريا الشمالية 3 /1، وتعادل لبنان مع كوريا الجنوبية من دون أهداف، واكتسح الكويت، نظيره تايبيه 9 /0، بينما فاز الأسترالي على الأردن 1 /0.