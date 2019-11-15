الذهب يرتفع بفعل بيانات صينية ضعيفة تكبح شهية المخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب أمس في ظل تراجع الأسهم الآسيوية بعد بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين كبحت الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحسب "رويترز"، صعد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة عند 1466.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1467.10 دولار للأوقية.

وتراجعت البورصات الآسيوية بعد أن تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل فاق التوقعات بكثير في تشرين الأول (أكتوبر)، إذ يتعرض النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط بفعل ضعف الطلب العالمي والمحلي وحرب التجارة الصينية الأمريكية التي طال أمدها.

وقال جيفري هالي المحلل لدى "أواندا"، إن "الذهب يلقى دعما بعد أن جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين دون التوقعات".

وأضاف هالي أن "الذهب سيلقى مزيدا من الدعم من تدهور جديد في هونج كونج هذا الأسبوع، لكن أهم شيء في الحقيقة هو محادثات التجارة الجارية تلك، التي باتت أشبه بالدوران في حلقة مفرغة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1726.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.98 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 876.35 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، قاد الين الياباني والفرنك السويسري المكاسب مقابل الدولار الضعيف، بينما دفعت بيانات صينية ضعيفة ومخاوف بشأن إمكانية توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجارة المستثمرين للسعي إلى أصول تعد ملاذات آمنة.

وكان الدولار الأسترالي العملة الوحيدة، التي خالفت اتجاه السوق عموما بعدما أثارت بيانات توظيف محلية ضعيفة المخاوف من أن البنك المركزي قد يضطر إلى تيسير السياسة النقدية مجددا في 2020، على النقيض تماما من نظيره النيوزيلندي.

ومقابل الدولار، صعد الين 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى في تسعة أيام عند 108.70 ين، وارتفع الفرنك السويسري 0.2 في المائة مقابل العملة الأمريكية.

ومما زاد الضغط على الشهية للمخاطرة، بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي والاستثمار في الصين الأضعف من المتوقع، ما دفع الدولار الأسترالي، الذي تلقى ضربة بالفعل من بيانات توظيف محلية ضعيفة، إلى أقل مستوى في شهر.

وكان الفرنك السويسري قويا بالأخص هذا الأسبوع، متفوقا حتى على مكاسب حققها نظيره الياباني بفعل بعض الرهانات على أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) تراجع عن نهج التدخل في العملة.

وجرى تداول الفرنك عند 1.0880 مقابل اليورو، وهو ما يقل بشكل طفيف عن ذروة أمس الأول البالغة 1.0879.

وهبط الدولار الأسترالي أكثر من نصف نقطة مئوية إلى أدنى مستوياته منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) مسجلا 0.6798 دولار بعد البيانات الضعيفة.

ونزل مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 في المائة إلى 98.30 ليهبط عن أعلى مستوى في شهر 98.45، الذي بلغه في الجلسة السابقة.