بعيدا عن هيمنة الدولار .. تكتل «بريكس» لتأسيس نظام مدفوعات مشترك

قال مسؤول روسي أمس إن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، التي تشكل معا مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة المعروفة باسم "بريكس"، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.

وبحسب "رويترز"، تبحث روسيا وباقي دول بريكس سبلا للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري.

وأوضح كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن "زيادة المخاطر غير السوقية لبنية المدفوعات العالمية" هي السبب في خطة الدمج بين أنظمة الدفع الوطنية لدول المجموعة.

وأضاف ديميترييف، عضو مجلس الأعمال الخاص بمجموعة بريكس، مخاطبا الصحافيين، "يمكن أن يشجع نظام دفع فعال لـ"بريكس" إجراء المدفوعات بالعملات الوطنية ويكفل مدفوعات واستثمارات مستدامة بين دولنا، التي تسهم بما يزيد على 20 في المائة من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر".

ولم يخض في تفاصيل عن نظام الدفع، الذي تفكر فيه المجموعة، لكن روسيا بدأت في 2014 إقامة نظام مدفوعات وطني ليكون بديلا لخدمة سويفت للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.

وذكر ديميترييف، أن دول بريكس الخمس بحثت أيضا إطلاق عملة مشفرة للمدفوعات المتبادلة مع تقليص المجموعة حصة المدفوعات المنفذة بالدولار الأمريكية.

وتابع ديميترييف، أن حصة الدولار في المدفوعات التجارية الأجنبية الروسية تراجعت من 92 إلى 50 في المائة في الأعوام القليلة الماضية، بينما زادت حصة الروبل من 3 إلى 14 في المائة.