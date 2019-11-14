الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها منخفضة بفعل مخاوف النمو العالمي

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم في الوقت الذي أججت فيه بيانات ضعيفة من اقتصادات كبرى وتوقعات سلبية من سيسكو المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 26.39 نقطة أي ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 27757.20 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.29 نقطة أي ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 3090.75 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 21.04 نقطة أي ما يعادل 0.25 بالمئة إلى 8461.06 نقطة.