وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين ويطلع على الاستعدادات لإعادة تشغيله

تفقد المهندس صالح الجاسر وزير النقل وئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" اليوم قطار الحرمين السريع "السليمانية". كما تفقد محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة جاء ذلك للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.

واطلع وزير النقل على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار. ورافقه خلال جولته كل من الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل والدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وياسر المسفر مستشار وزير النقل المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي.

وتأتي هذه الجولة ضمن سعي ادارة المشروع لإعادة تشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية خلال الفترة القادمة والاستعداد لتشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي التي ستخدم الركاب القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز وكذلك سكان مدينة جدة.