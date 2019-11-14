ارتفاع البطالة في مصر إلى 7.8% في الربع الثالث

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إن معدل البطالة بلغ 7.8 % في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعا من 7.5 % في الأشهر الثلاثة السابقة.

لكن المعدل انخفض على أساس سنوي من عشرة بالمئة قبل عام، وفقا لأرقام الجهاز.

وبلغ حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو وسبتمبر ، مقارنة مع 28.069 مليون في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2 % . وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد وفى الريف 16.025 مليون.