تراجع مشتريات متسوقي بريطانيا يعزز مؤشرات تباطؤ الاقتصاد

اقتصد المستهلكون البريطانيون، الذين يساعد إنفاقهم الاقتصاد في خضم أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في تسوقهم في أكتوبر ، حسبما أفادت بيانات رسمية تعزز المؤشرات على أن الاقتصاد يفقد قوة الدفع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس إن تراجعا غير متوقع في المبيعات في أكتوبر دفع النمو في قطاع التجزئة على مدار الأشهر الثلاثة المنقضية نحو أضعف مستوياته منذ أبريل نيسان 2018.

تأتي الأنباء السلبية في أعقاب أرقام رسمية صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت أن الاقتصاد نما بأضعف معدل سنوي منذ 2010 في الربع الثالث من العام، بينما تراجع عدد العاملين بشكل حاد.

وأظهرت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة هبطت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 %، واستقر النمو السنوي للمبيعات عند 3.1 %، مخالفا متوسط توقعات لارتفاع 3.7 %.