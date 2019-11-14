الصين تجري محادثات عميقة مع أمريكا حول إزالة الرسوم الجمركية

صرحت الصين انها تجري "مناقشات عميقة" مع الولايات المتحدة حول المرحلة الأولى من اتفاق التجارة واحتمال إزالة الرسوم الجمركية رغم المؤشرات المتناقضة حول الجمود التجاري.

وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية منذ 18 شهراً أثرت على الاقتصاد العالمي. وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية مرتفعة على سلع بمئات مليارات الدولارات.

ووسط مؤشرات على انخفاض التوترات، ذكرت وزارة الاقتصاد الصينية الأسبوع الماضي ان الجانبين اتفقا على خطة للإزالة التدريجية للرسوم الجمركية. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفى ذلك.

وحذر الثلاثاء انه يمكن أن يزيد الرسوم بشكل اكبر في حال عدم التوصل الى اتفاق أولي مع بكين.

ولكن المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ ابدت تفاؤلاً أكبر الخميس وقالت ان بكين "مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة .. وخلق الظروف للمرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضافت "اذا توصل الطرفان الى اتفاق مرحلة أولى، فيجب ان يعكس مدى الغاء الرسوم اهمية المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأكدت إن "الجانبين يبحثان هذه المسألة بعمق".

وقالت إن إلغاء الرسوم الجمركية "يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين وكذلك مصلحة الصين والولايات المتحدة والعالم".

وتظهر البيانات الاقتصادية ان النزاع بين أكبر اقتصاديين في العالم يقوض النمو العالمي.