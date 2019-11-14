"الصندوق الصناعي" يوقع اتفاقية تعاون مع "مسك الخيرية" في مجال التدريب المشترك

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، بهدف تعزيز الشراكة في البرامج التدريبية المتخصصة لمنسوبي الجهتين بالإضافة إلى منسوبي منظومة الصناعة وعملاء الصندوق الصناعي. ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن المؤسسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية الدكتور بدر بن حمود البدر.

وستتيح الاتفاقية للطرفين بحث أوجه الاستفادة من البرامج والاتفاقيات القائمة لدى الطرفين مع المؤسسات المالية والتعليمية العالمية وذلك لإيجاد فرص لتقديم برامج ودورات تعليمية ومنح للتدريب التعاوني للشباب السعودي في الصندوق الصناعي والمؤسسات العالمية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوظيف الإمكانيات بشكل أفضل مما يسهم بفتح آفاقا اوسع واستثمار أفضل للخبرات في مختلف المجالات، حيث يمتلك الصندوق الصناعي خبرة تتجاوز 45 عامًا من التدريب والتأهيل المتخصص والتدريب المشترك مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.