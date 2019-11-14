الأسهم اليابانية عند أقل مستوى في أسبوع ونصف

نزلت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ونصف اليوم بعد بدء بيع لجني الأرباح وسط تنامي الشكوك حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني مرحلي، بينما قفز سهما لاين كورب وزد هولدنجز على خلفية أنباء أن مشغل ياهو اليابان يخوض محادثات اندماج مع الشركة المشغلة لتطبيق التراسل لاين.

وبحسب (رويترز) تراجع المؤشر نيكي القياسي 0.8 بالمئة إلى 23141.55 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1684.40 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع.

وخيب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الآمال حيال اتفاق مرحلة أولى بعد أن قال إن المفاوضات الصينية الأمريكية "اصطدمت بعقبة" فيما يتعلق بمشتريات السلع الزراعية، إذ لا ترغب بكين في اتفاق يبدو منحازا لمصالح الولايات المتحدة.

وأُحبطت معنويات المستثمرين أيضا لمخاوف حيال احتجاجات عنيفة ضد الحكومة في هونج كونج.

وفي ظل أجواء الحذر، زاد الين الذي يعتبر ملاذا آمنا ليبلغ مستوى 108.66 خلال الليل وكان في أحدث التداولات عند 108.72 مقابل الدولار، مما يشكل ضغطا على المصدرين اليابانيين، إذ أن قوة العملة المحلية تضر بأرباح الشركات عند تحويلها إلى داخل البلاد.

ونزل سهم نيسان موتور شديدة الاعتماد على التصدير 3.5 بالمئة، وتراجع سهم هوندا موتور 2.2 بالمئة وهبط سهم تويوتا موتور 1.2 بالمئة.

وصعد سهم زد هولدنجز، التي غيرت اسمها الشهر الماضي من ياهو اليابان، بنسبة 16.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة التي تقدم خدمات الإنترنت إن مناقشات اندماج جارية مع لاين كورب.

وقفزت أسهم لاين 15.4 بالمئة، بما يعادل حدها اليومي البالغ 705 ينات، بينما زاد سهم سوفت بنك كورب، التي تملك نحو نصف أسهم زد هولدنجز، 1.9 بالمئة.

وضغطت محادثات الاندماج بين زد هولدنجز ولاين أيضا على أسهم المنافسين، إذ هوى سهم راكوتين 5.8 بالمئة.