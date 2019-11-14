مصر تصدر سندات دولية بقيمة ملياري دولار على 3 شرائح

قالت وزارة المالية المصرية اليوم إنها باعت سندات دولية بملياري دولار على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و40 عاما لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لموازنة 2019-2020 والتى تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.

وبحسب (رويترز) أوضحت الوزارة في بيان أنها تلقت طلبات اكتتاب في السندات الدولارية تجاوزت 14.5 مليار دولار بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح، ليساعد الإقبال الكبير في خفض فائدة السندات 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية.

أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وقالت الوزارة في البيان إن الإصدار شمل سندات "بقيمة 500 مليون دولار لأجل أربعة أعوام وبمليار دولار لأجل 12 عاما و500 مليون دولار لأجل 40 عاما."

بلغ الدين الخارجي لمصر 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.3 بالمئة على أساس سنوي.