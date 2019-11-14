نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.1% خلال الربع الثالث

تفادى الاقتصاد الألماني الدخول في دائرة الركود بصعوبة خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث سجل نموا بمعدل 0.1% خلال تلك الفترة، وذلك وفقا لماذكرت وكالة الأنباء الألمانية.