كوريا: تراجع مبيعات السيارات المحلية وزيادة مبيعات المستوردة

أظهرت بيانات رسمية كورية جنوبية نشرت اليوم تراجع مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية إلى النصف تقريبا خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الألمانية بشكل حاد.

طبقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 9ر7% سنويا، في حين تراجعت المبيعات المحلية بنسبة 1ر2% وتراجعت الصادرات بنسبة 2ر10%.

وبحسب "الألمانية" بلغ إنتاج السيارات خلال الشهر الماضي 351409 سيارات وهو ما يزيد عن المتوسط الشهري للإنتاج خلال العام الحالي ويبلغ 326670 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات المنتجة محليا في السوق المحلية بنسبة 9ر3% سنويا خلال الشهر الماضي في حين زادت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 7ر8%. وتراجع إجمالي المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1ر2% إلى 157461 سيارة خلال الشهر الماضي.

ومن بين صانعي السيارات المحليين، ارتفعت مبيعات كيا موتورز بنسبة 3ر2% على أساس سنوي في الشهر الماضي بفضل طرح سيارتيها الجديدتين "كي 7" و"موهابي"، في حين تراجعت مبيعات هيونداي موتور بنسبة 1ر2% ومبيعات جي إم كوريا بنسبة 7ر22% ومبيعات سانج يونج موتور بنسبة 2ر20% ومبيعات رينو سامسونج بنسبة 2ر20%.

وتراجعت مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية بنسبة 4ر58% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 1977 سيارة. في المقابل ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة من ألمانيا حيث ارتفعت مبيعات سيارات مرسيدس بنسبة 26% إلى 8025 سيارة وهذا أعلى مستوى لها، وارتفعت مبيعات بي إم دبليو وأودي بنسبة 4ر93% و2ر533% على الترتيب.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 2ر10% إلى 28714 سيارة خلال الشهر الماضي بسبب انكماش الطلب العالمي على السيارات.