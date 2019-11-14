بفعل خلافات التجارة.. المحركات الرئيسية للنمو الصيني تتعثر في أكتوبر

تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل فاق التوقعات بكثير في أكتوبر، إذ تتعرض قطاعات واسعة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط بفعل ضعف الطلب على الصعيدين العالمي والمحلي وحرب التجارة الصينية الأمريكية التي طال أمدها.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات صدرت اليوم أن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو ما جاء دون متوسط توقعات عند 5.4 بالمئة في استطلاع لرويترز وأبطأ من قراءة سبتمبر أيلول البالغة 5.8 بالمئة.

وأظهرت المؤشرات أن قطاعات أخرى تباطأت أيضا بشكل كبير وجاء أداؤها أقل من التوقعات، إذ تراجع نمو مبيعات التجزئة إلى قرب أدنى مستوياته في 16 عاما، إضافة إلى أضعف نمو لاستثمارات الأصول الثابتة على الإطلاق.

وتراجعت البورصات الآسيوية بفعل البيانات الضعيفة، والتي أذكت المخاوف حيال الضرر الناجم عن الحرب التجارية على أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في العالم.

وأظهرت بيانات اليوم أن قيمة الصادرات الصناعية المسلمة نزلت 3.8 بالمئة في أكتوبر في تراجع للشهر الثالث على التوالي.

وهبط إنتاج الصين من الصلب إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر في أكتوبر، بينما انكمش إنتاج الأسمنت للمرة الأولى في أكثر من عام مقارنة به قبل سنة.

وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، وهي محرك هام للنمو الاقتصادي، بنسبة 5.2 بالمئة فقط في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وذلك بالمقارنة مع نمو متوقع عند 5.4 بالمئة والنمو المسجل هو الأضعف منذ بدء رصد رويترز للأرقام في 1996.

وارتفع الاستثمار في البنية التحتية 4.2 بالمئة في الشهور العشرة الأولى، في تباطؤ عن زيادة 4.5 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

ونمت مبيعات التجزئة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، أي دون توقعات لنمو 7.9 بالمئة وقرب أدنى مستوياتها في 16 عاما الذي بلغته في أبريل.