في «مجلس مسك» .. 45 دقيقة تسطر عصارة التجارب للشباب

في 45 دقيقة، سطر خبراء محليون وعالميون خلاصة تجاربهم في عالم الأعمال، للشباب الحاضرين في الجلسات التفاعلية في "مجلس مسك العالمي"، لتمكينهم من المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التي يحتاجون إليها في مواجهة تحدي التغيير في عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته في الاقتصاد.
رصدت "الاقتصادية" حضورا فاعلا من قبل الشباب السعودي في المجلس خلال اليومين الماضيين، حيث تضمن المجلس عددا من متحدثي المنظمات العالمية، والمؤسسات والجهات الحكومية في المملكة.
يستهدف مجلس منتدى مسك العالمي تعلم المهارات وعرض التجارب في مجالات العمل المستقبلية والمهارات المطلوبة التي تساعد على التكيف مع الوظائف والتخصصات الحديثة.
وأكدت ديمة آل الشيخ المدير التنفيذي لـ"مسك القيم" في جلسة "المنظمات المدفوعة بالقيم"، أهمية القيم المشتركة مثل الممارسة المتنامية والتواصل مع الآخرين في العمل، مضيفة "تحفزنا كموظفين لتقديم أداء أفضل وتضيف لمسة من العاطفة والإبداع إلى العمل".
وقالت آل الشيخ "أعلى مستويات الكفاءة توجد في المؤسسات التي تعمل على القيم المشتركة وهي عبارة عن قيم الموظفين، إضافة إلى قيم القادة والمؤسسة".
فيما استعرض ياسر النخيلي -أحد الشباب المستفيدين من برامج أكاديمية مسك- تجربته في تحليل البيانات الضخمة، لخدمة الإنسان.
وأوضح أن تحقيق الربط بين تخصص الأبحاث الطبية وبين تحليل البيانات أمر سعى إليه من خلال دراسته، إضافة إلى قيامه بإنشاء وتطوير تطبيق للهواتف الذكية يعمل على تحليل ومعالجة البيانات، ويقوم بخدمة المرضى عبر إيصالهم إلى الأطباء، متمنيا أن تصل خدمات هذا التطبيق إلى المستشفيات عامة.
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