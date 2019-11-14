أسهم والت ديزني ترفع داو وستاندرد اند بورز إلى مسويات قياسية وناسداك يهبط

سجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة اليوم الأربعاء مدعومين بقفزة كبيرة في أسهم والت ديزني، لكن ناسداك تراجع في حين ظلت المكاسب محدودة بفعل تجدد الضبابية حول علاقات التجارة الأمريكية الصينية.

وارتفع داو 92.1 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة ليصل إلى 27783.59 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 2.13 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 3093.97 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 3.99 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 8482.10 نقطة.

