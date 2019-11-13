ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى شهري قياسي وتوقع صعوده في 2020

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات أصدرتها اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 13 مليون برميل يوميا هذا الشهر مسجلا مستوي قياسيا مرتفعا، وإنه سينمو أكثر من المتوقع في 2019 و2020.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.29 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 30 ألف برميل يوميا عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي، بحسب أحدث تقرير شهري. وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي نحو مليون برميل يوميا إلى 13.29 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت ليندا كابوانو مديرة إدارة معلومات الطاقة " الولايات مازالت بصدد تسجيل مستويات قياسية جديدة لإنتاج النفط الخام هذا العام والعام القادم".

ورفعت الإدارة توقعاتها لطلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى هذا العام إلى 20.58 مليون برميل يوميا، تمشيا مع زيادة الطلب السنوي نحو 80 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعات الشهر الماضي التي كانت لزيادة 40 ألف برميل يوميا.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى نحو 170 ألف برميل يوميا إلى 20.75 مليون برميل يوميا في 2020.

