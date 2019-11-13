عجز الميزانية الأمريكية 134 مليار دولار في أكتوبر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر، أول شهور السنة المالية الجديدة.

وبالمقارنة، كان عجز الميزانية 100 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 133 مليار دولار للشهر.

وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة ثلاثة بالمائة عن أكتوبر تشرين الأول 2018، في حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة ثمانية بالمائة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

تنتهي السنة المالية للحكومة الأمريكية في سبتمبر من كل عام. وكانت السنة المالية 2019 شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر في سبع سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترمب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.

