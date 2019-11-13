الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة بفعل مخاوف التجارة

استهلت الأسهم الأمريكية معاملاتها اليوم منخفضة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية زيادة "كبيرة" إذا لم تبرم الصين اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وبفعل تصاعد التوترات في هونج كونج بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 69.45 نقطة بما يعادل 0.25 في المائة ليفتح عند 27622.04 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.66 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 3084.18 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 31.07 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 8455.02 نقطة.