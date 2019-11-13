تراجع التضخم في بريطانيا إلى أقل مستوى في 3 أعوام

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأقل مستوى في ثلاثة أعوام تقريبا في أكتوبر تشرين الأول ما يعزز التوقعات بأن التحرك التالي لبنك انجلترا قد يكون خفض سعر الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 1.5 بالمئة أبطأ من قراءة سبتمبر أيلول عند 1.7 بالمئة بسبب انخفاض أسعار الكهرباء والغاز التي يسددها 15 مليون منزل بعد فرض جهة تنظيمية سقفا على الرسوم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذه أقل قراءة لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 ما يقدم بعض الدعم للأسر التي ساعد انفاقها الاقتصاد خلال أزمة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل انتخابات الشهر المقبل.
كان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة 1.6 بالمئة.
ولم يتغير مقياس للتضخم يستبعد أسعار الوقود والطاقة ، ليستقر عند 1.7 بالمئة.
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