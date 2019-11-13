أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة 64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30 خلال الفترة النظامية المحددة إذ لم تفضح عن ذلك إلا بتاريخ 2019/10/10.
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- "السوق المالية" : تغريم "ثمار" 40 ألف ريال لعدم إفصاحها عن قوائم النصف الأول من 2019
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