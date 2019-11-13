"السوق المالية" : تغريم "ثمار" 40 ألف ريال لعدم إفصاحها عن قوائم النصف الأول من 2019

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة 64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30 خلال الفترة النظامية المحددة إذ لم تفضح عن ذلك إلا بتاريخ 2019/10/10.