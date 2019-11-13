"الشورى" يطالب "الترفيه" بتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق

طالب مجلس الشورى اليوم من الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية.

وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم مطالبته للهيئة بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح.

كما شدد "الشورى" على "الترفيه" بدراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف. ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه.