البنك المركزي: الصين لم تصدر أي عملات رقمية

قال البنك المركزي الصيني اليوم إنه لم يصدر أي عملات رقمية ولم يسمح لأية منصات لتجارة الأصول بتداول بمثل تلك العملات، نافيا شائعات عن إصدار عملات من هذا النوع.

وبحسب (رويترز) قال البنك المركزي الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن البنك المركزي لا يزال يدرس ويختبر عملته الرقمية الخاصة، وإن جدولا زمنيا يجري تداوله على الإنترنت لطرح عملة رقمية غير دقيق.