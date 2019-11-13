"الرباعية" تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وتبحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية والتي تضم كلا من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا في الرياض يوم الثلاثاء على مستوى كبار المسؤولين والسفراء تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل.

وبحسب "واس" بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ماورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

