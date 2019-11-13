حملة لمراجعة ثقافة العمل ساعات طويلة في بورصات أوروبا

أجبر طول ساعات التداول في أسواق لندن كثيرا من الآباء والأمهات العاملين في القطاع على تغيير مسارهم، والتوجه إلى المسارات المهنية التي تناسب احتياجات عائلاتهم. قالت راشيل برزيبيلسكي، رئيسة الشؤون التنظيمية لدى شركة ساكسو كابيتال ماركتس، حصلت على هذه الوظيفة بعد أن كانت من موظفي مكاتب التداول الأمامية: "لا أريد أن تتدهور حياتي المهنية لأنني أم". إنها تستمتع بوظيفتها، ويمكن أن تتناسب مع عائلتها، لكنها تطرقت إلى عملها السابق في مكتب الأسهم لدى شركة نومورا للخدمات المالية. قالت: "الساعات الطويلة جزء من العمل. حتى لو أردت أن أعود إلى العمل في ذلك المكتب، هل كان يمكنني ذلك؟"

قد تتغير تلك المفاضلة قريبا. هذا الأسبوع طالبت اثنتان من أكبر الهيئات الصناعية في الأسواق المالية في أوروبا بتشجيع من موظفي الخدمات المصرفية، والسمسرة، والتداول، والاستثمار بأن تؤخر البورصات افتتاح جلسات تداول الأسهم ساعة واحدة، إلى الساعة التاسعة صباحا، ويكون الإغلاق قبل نصف ساعة من الموعد الحالي؛ الساعة الرابعة مساء. قالت بورصة لندن للأوراق المالية إنها ستتشاور بشأن هذه المسألة، الأمر الذي قد ينتج عنه أول تعديل لساعات التداول منذ 20 عاما.

على مدى ثماني ساعات ونصف الساعة، تكون أسواق الأسهم في أوروبا مفتوحة فترة أطول بكثير من المراكز العالمية الأخرى. تجري نيويورك أعمالها في غضون ست ساعات ونصف الساعة، بينما تغلق البورصات في كل من هونج كونج وطوكيو لتناول الغداء.

في لندن يكون المتداولون عادة في مكاتبهم الساعة السابعة صباحا، الموعد الذي يتم فيه نشر معلومات حساسة تتعلق بالأسعار، مثل الأرباح الفصلية. بعد إغلاق الأسواق وانتهاء يوم التداول، هناك عدد من المهام المختلفة الأخرى، وهذا يعني أن المتداولين يعملون بانتظام 11 ساعة يوميا، باستثناء الوقت الذي يقضونه في طريق الذهاب إلى العمل أو في الترفيه.

يعتقد عدد متزايد من المصارف والمستثمرين الآن أن مثل هذه الساعات الطويلة ليست ضرورية وأنها تضر بالصحة العقلية للعاملين في هذه المجال، في حين تعزز التحيزات الجنسانية والثقافية.

جالينا ديميتروفا، من "إنفستمنت أسوسييشن"، وهي هيئة تمثل مديري الصناديق وتتولى قيادة الدعوة إلى جانب رابطة الأسواق المالية في أوروبا التي تمثل المصارف بصورة عامة، قالت: "نحن مقتنعون بأن هذه ستكون خطوة مهمة نحو صناعة قادرة على جذب مزيد من المواهب المتنوعة".

هذه الحملة بعيدة كل البعد عما كان عليه الحال مطلع القرن، عندما كان من المألوف رؤية حانات الحي المالي في لندن ممتلئة بالمتداولين الذكور.

أخبرني لي هودجكنسون، الرئيس التنفيذي لـ"أو إس تي سي"، وهي شركة تداول: "كان أحد الدروس المهمة المستفادة من الأزمة المالية أن الافتقار إلى التنوع أدى إلى التفكير الجماعي على نطاق صناعي. لذلك ينبغي تشجيع أي أمر يمكن أن تفعله الصناعة لتعزيز الشمولية والتنوع بين الجنسين في قاعة التداول".

أصبح تداول الأسهم الآن مؤتمتا بدرجة عالية، حيث يتطلب توظيف عدد أقل من الأشخاص. في الوقت نفسه، أحدثت الاتصالات الإلكترونية ثورة في كيفية استيعاب الأشخاص للأخبار وتفاعلهم معها، حيث تم تسليم الآلات كثير من تلك الوظائف الإدارية في الوقت الحالي.

مع ذلك عادة الوصول إلى العمل قبل الساعة السابعة صباحا ما زالت مستمرة، وتسبب كثيرا من الضرر. قال جيمس بلاكبيرن، وهو بائع أسهم سابق لدى شركة ميريل لينش آند إكزاكشن: "إذا كنت تبلغ من العمر 40 أو 50 عاما ولديك عائلة، فلا شك أن هذا سيكون له تأثير ملحوظ في تحقيق التوازن بين العمل والحياة".

بصرف النظر عن الإجهاد البدني بسبب الذهاب إلى العمل يوميا من الساعة الخامسة صباحا، يقول المشاركون في السوق أيضا إن بداية التداول في وقت مبكر أصبحت الآن أقل منطقية. النفوذ المتزايد للصناديق المتداولة المتتبعة للمؤشرات يعني أن أحجام التداول تتركز الآن في المزاد الختامي، في الدقائق الأخيرة من التداول التي تحدد السعر النهائي للأسهم في ذلك اليوم. بشكل عام، تشير تقديرات رابطة الأسواق المالية في أوروبا إلى أن الساعة الأخيرة من التداول تمثل 35 في المائة من إجمالي حجم التداول اليومي.

الساعات الأقصر لا يبدو أنها ستحد من فرص التداول. تشير تقديرات شركة نيو فاينانشيال الاستشارية إلى أن أحجام التداول في أسواق الأسهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة شبه متطابقة، بالنسبة إلى الرسملة السوقية المجمعة، على الرغم من أن يوم التداول في الولايات المتحدة أقصر 90 دقيقة.

أشارت البورصات الأوروبية الأخرى إلى أنها على استعداد للنظر في تقليص ساعات التداول، بما في ذلك "سي بي أو إي يوروب"، و"ناسداك"، و"يورونكست" التي تدير ست بورصات أسهم بما في ذلك بورصتا باريس وأمستردام. أما سوق الأوراق المالية في مدريد BME لا تؤيد ذلك.

قالت برزييلسكي إن ساعات التداول الأقصر ليست حلا سحريا، خاصة بالنسبة للموظفين ذوي الرواتب المنخفضة الذين قد لا يكونوا قادرين على تحمل تكاليف رعاية الأطفال. "لكنها تفتح الباب أمام الحديث بشأن الأمور التي يمكنك أن تفعلها بطريقة مختلفة".

بعيدا عن الأسهم، المشاركون في السوق تساورهم الشكوك بأن ساعات التداول الأقصر في سوق الأسهم قد تجبر الأسواق الكبرى الأخرى، مثل أسواق العملات، أو أسواق العقود الآجلة، أو أسواق السندات، أو أسواق المقايضات، أن تحذو حذوها.

هذه الأسواق الأكبر بكثير تكون مفتوحة لفترة أطول من سوق الأسهم، وبعضها تستمر عمليات التداول فيها طوال الليل، وتتوقف فقط في عطلات نهاية الأسبوع. يعمل المتداولون عادة في وقت مبكر أو متأخر للتواصل مع العملاء في آسيا ونيويورك. قال كيفين رودجرز، رئيس قسم العملات السابق في "دويتشه بانك": "كانت الفكرة الأولى التي راودتني عندما قرأت عن المقترح هي أنهم مجموعة من الموظفين عديمي الكفاءة".

بالنسبة لبعضهم تعد ساعات العمل الطويلة وبدء العمل في وقت مبكر وسيلة عبور ومسألة فخر واعتزاز. قال داريل هوكر، الرئيس التنفيذي لشركة هاربردان للاستشارات، عندما كان يعمل وسيطا لدى مجموعة ICAP، إنه كثيرا ما كان يصرخ بالأسعار أثناء نومه، ولا يهدأ إلا إذا صرخت زوجته بأرقام ردا عليه.

"لم أفكر قط في بدء العمل في وقت مبكر على أنه مشكلة للصحة العقلية. كنت أعتقد أن الأمر يتعلق بالانضباط وأن عليك الاعتياد على ذلك".