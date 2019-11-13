التلوث يخنق شيخ قطارات الأنفاق .. مترو لندن

إذا كنت أحد الركاب البالغ عددهم 4.8 مليون شخص، ويستخدمون مترو أنفاق لندن كل يوم، فقد تعتقد أنك تهرب من مخاطر التلوث من السفر على الطريق، مع أبخرة العوادم والسخام فيه.

الواقع مختلف تماما. على الرغم من أنه لم تتم دراسة مخاطره الصحية وإعلانها إلا قليلا، باستثناء مجموعة صغيرة من الأبحاث العملية الحديثة، إلا أن الأنفاق هي الجزء الأكثر تلوثا في المدينة.

جزيئات دقيقة من الغبار والمعادن والجلد وألياف الملابس تراكمت في الأنفاق على مدار قرن من الاستخدام، ما يترك جوا خانقا ساما تثيره القطارات المارة ويستنشقه الركاب.

التحقيق الذي أجرته "فاينانشيال تايمز"كشف تدني جودة الهواء في عربات مترو الأنفاق في لندن.

باستخدام مئات القياسات التي تغطي 75 شريحة أنفاق داخل المنطقة 1 في وسط لندن، توصل التحقيق إلى أن مستويات التلوث في مترو الأنفاق مرتفعة بشكل خطير، ما يصل إلى عشرة أضعاف أعلى من المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في بعض أجزاء الشبكة.



الخطر في محطات معينة

الركاب الذين يسافرون على خطوط سنترال وفيكتوريا والشمالية هم الأكثر عرضة للخطر، وذلك وفقا لتحليل الصحيفة.

تقول جيني بيتس، الناشطة في مجال تلوث الهواء في جمعية أصدقاء الأرض Friends of the Earth، "هذه نتائج فظيعة ومقلقة. نعلم أن الجزيئات أخطر ملوثات الهواء. علينا تسوية هذا المستوى الرهيب من الهواء السيئ. إنه أمر ضروري جدا لصحة أي شخص يستخدم الأنفاق".

بحث "فاينانشيال تايمز" لقياس الجزيئات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، التي يبلغ عرضها نحو واحد من 30 عرض شعر الإنسان، يشير إلى أنها يمكن أن تخترق عميقا إلى الرئة.

استنشاق الجزيئات غير المرئية يرتبط بأمراض القلب، السكتة الدماغية، سرطان الرئة، التهابات الجهاز التنفسي ومجموعة من الحالات الضارة الأخرى، بما في ذلك العقم ووفيات الرضع.

في لندن، هناك أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة مبكرة كل عام تحدث بسبب التعرض طويل الأجل لتلوث الهواء، وذلك وفقا لدراسة أجرتها كلية كينجز.

تقول منظمة الصحة العالمية إن هذا الرقم يرتفع إلى نحو سبعة ملايين على مستوى العالم.

يقول صادق خان، عمدة لندن، "ما ورثناه من وجود أقدم نظام أنفاق في العالم، هو وجود كثير من المواد الجسيمية هناك".

ويضيف خان أن هيئة النقل في لندن، وهي الهيئة التي تحكم الشبكة، تجرب أنظمة تنظيف جديدة وتصميم قطارات تكون أقل تلويثا.

مع ذلك تشير الأدلة إلى أن الهواء في الأنفاق ملوث للغاية.

هناك بحث علمي نشر هذا الأسبوع توصل إلى أن الهواء في عربات الأنفاق كان أسوأ بنحو 18 ضعفا من الهواء على جانب الطريق في المدينة.

تحقيق الصحيفة، أظهرت بياناته أن خط سنترال -واحد من أكثر الخطوط ازدحاما وعمقا، عبر أمثال محطات ماربل آرك وشارع أكسفورد وسانت بول- كان الأكثر تلوثا، وأن جودة الهواء تصبح أسوأ كلما تعمقت القطارات أكثر في الأنفاق.

"فاينانشيال تايمز" توصلت إلى أن امتداد مسار الخط المركزي بين شارع بوند وبوابة نوتينج هيل كان الأكثر تلوثا، وبلغ ذروته بأكثر من ثمانية أضعاف متوسط جانب الطريق على مستوى لندن من جزئيات بي إم5.2PM2.5، التي بلغت 12.6 ميكروجرام لكل متر مكعب، خلال الأشهر الـ12الماضية.

يقول برينمور سوندرز، المؤلف الرئيس لبحث كلية كينجز: "إنه أمر مقلق للغاية. أنا أستقل خط سنترال كل يوم، لكنني أتجنبه شخصيا لو كنت مصابا بالربو".

إذا كانت الجزيئات في مترو الأنفاق ضارة بقدر تلك الموجودة في الخارج، كما يضيف، فإن أي شخص يتنقل عبر الأنفاق لمدة ساعة يوميا، قد يواجه فرصة متزايدة للوفاة نتيجة لأسباب مرتبطة بتلوث الهواء.

بالنسبة إلى سكان لندن العاديين، فإن استخدام الأنفاق لمدة ساعة يوميا في الواقع يضاعف تعرضهم لجزيئات بي إم5.2PM2.5.



ماذا عن تقرير الهيئة الاستشارية؟

أصدرت لجنة الآثار الطبية لملوثات الهواء، وهي الهيئة الاستشارية الحكومية، تقريرا في كانون الثاني (يناير) الماضي، أثار أيضا المخاوف بشأن هذه المسألة.

تصر هيئة النقل في لندن على أن الهواء في الأنفاق "آمن تماما".

كلفت الهيئة اثنتين من الدراسات العلمية الكبيرة -من كلية كينجز وكلية إمبريال- للتحقيق في هذه المسألة. مع ذلك، لم تنشر هيئة النقل في لندن الحساب الكامل لجودة الهواء في الأنفاق، حيث يتضمن بيانات مفصلة عن مستويات التلوث في كل محطة وعلى كل خط.

يقول سيمون بيركيت، رئيس حملة تنقية هواء لندن Clean Air London "من الواضح أن هناك مشكلة كبيرة. ما لا نعرفه تماما هو مقدار حجمها وكيفية إصلاحها". يضيف أنه لإيجاد الحلول وتحذير الناس بشأن المخاطر، يجب أن تبذل هيئة النقل في لندن "كل ما في وسعها".

بعد مغادرة آخر قطار في اليوم، خلال الساعات الهادئة من الصباح، تنزل مجموعة من عمال النظافة لتنظيف أنفاق المترو، حيث يعملون على جداول زمنية ضيقة، لضمان تشغيل الخدمات الصباحية في الوقت المحدد.

"تم إيقاف التشغيل، لذلك من الآمن السير على المسار"، كما يقول كراسيمير ستيفانوف قائد الفريق الذي يقف على المنصة المتجهة نحو الشمال في شارع وارويك على خط بيكرلو بعد الساعة الواحدة صباحا. "الوقت الفاصل هو الساعة الخامسة صباحا، وذلك هو الوقت الذي يجب أن ننتهي فيه من العمل".

في مجموعات من نحو عشرة عمال نظافة يرتدون أقنعة الوجه ومصابيح قبعة الرأس وسترات برتقالية عاكسة للضوء، يكشطون الورش وينظفون الأرضيات والجدران والقضبان في الظلام بين المحطات.

في الأقسام الأقذر، قد ينظفون 50 مترا فقط من الأنفاق في الليلة. أكثر من ألف شخص يعملون في المناطق الواقعة أسفل شوارع لندن، لكن يحتاج الأمر إلى أعوام لتنظيف شبكة كاملة بطول 400 كم.

يقول ألنو ليش، مدير العمليات لتنظيف المسار، "كثير من الغار في هذه البيئة يأتي من الركاب أنفسهم". تسحب مجموعة من الألياف السوداء من تحت المنصة في شارع وارويك.

ويقول: "هذا شعر، كله كذلك". الحديد هو العنصر الكبير الآخر في الضباب تحت الأرض، الناجم عن احتكاك الفرامل على العجلات والعجلات على السكك.

يشرف ليش على تجربة تقنية التنظيف الجديدة. في كل مكان حوله، يستخدم عمال النظافة الفراشي والمكانس الكهربائية، التي يرتدونها مع حقائب ظهر، لإزالة الغبار من النفق.

يتم تجهيز المكانس الكهربائية بفلاتر هواء خاصة يمكنها التقاط الجزيئات الدقيقة، وبمجرد الانتهاء من أحد الأقسام، يرش العمال رذاذا مانعا للتسرب يعمل على تثبيت أي غبار متبق في مكانه.



حريق محطة كينجز نقطة تحول

لم يصبح تنظيف الأنفاق بمنزلة أولوية إلا بعد حريق محطة تقاطع كينجز، الذي أسفر عن مقتل 31 شخصا عام 1987. قبل ذلك، كانت النيران تشتعل في أكوام من الألياف والشعر والصحف والقمامة باستمرار تحت السلالم الكهربائية وعلى المسارات.

الوقاية من الحريق كانت محور معظم عمليات التنظيف. عندما أصبح خان الذي أصيب بالربو أخيرا، عمدة عام 2016 بدأ مترو الأنفاق يأخذ تلوث الهواء بجدية أكثر.

يعترف دانكان وير، رئيس أحد المسارات في هيئة النقل في لندن: "أصبحت جودة الهواء الآن جزءا من تفكيرنا، بينما لم تكن كذلك من قبل".

الاختبارات التي أجرتها هيئة مترو الأنفاق في لندن التي تنفق 60 مليون جنيه سنويا على التنظيف تظهر أن غسل الأنفاق له تأثير كبير في جودة الهواء في بعض المنصات.

الطريقة التي يحدث بها ذلك التنظيف بالضبط تحدث فرقا كبيرا.

في بعض الأحيان، في الأنفاق القذرة جدا والقديمة جدا، يمكن في الواقع أن يجعل جودة الهواء أسوأ، لأن التنظيف يحفز الجزيئات الصغيرة.

يقول وير: "عند تنظيف خط بيكرلو قبل بضعة أعوام، أزلنا 6.4 طن من الشعر والجلد والألياف من ملابس الأشخاص والجسيمات الحديدية".

بعد ذلك، تبين أن حجم جزيئات بي إم5.2PM2.5 في الهواء في تسع من المحطات الـ 15 كان قد ارتفع.

تقيس هيئة النقل في لندن جودة الهواء حول الشبكة مرة سنويا وجد أحدث اختبار أن خط بيكرلو مرة أخرى كان الأكثر تلوثا.

يقول متحدث باسم الهيئة: كان من المستحيل معرفة ما إذا كان الهواء في كل أنحاء الشبكة قد تحسن، أو تدهور خلال الأعوام القليلة الماضية.

وجود مادة الأسبستوس في بعض جدران الأنفاق يمكن أن تزيد تعقيد الأمور: هيئة النقل في لندن جربت قطار تنظيف خاصا، لكن تم تعليق ذلك بعد المخاوف من أن التنظيف القوي بالمكانس الكهربائية قد يؤدي إلى سحب مادة الأسبستوس من الجدران عن طريق الخطأ. يقول وير: "نرغب في الحصول على قطار هنا تماما مثل غسل السيارات المناسب، لكن كانت هناك أوجه قصور".

بالنظر إلى تعقيد المهمة والأخاديد الصغيرة تحت السكك الحديدية وبين مسارات بحاجة إلى تنظيف، فمن الأفضل القيام بذلك يدويا.



افتتاح شيخ قطارات المترو

عندما تم افتتاح النظام أول مرة عام 1863، كانت قطارات مترو الأنفاق تعمل بمحركات البخار التي تسير بالفحم.

تم بناء الأقسام الأولى -خطوط سيركل وديستريكت وميتروبوليتان- بالقرب من السطح، ما سمح بطرد الدخان من القطارات عبر "فتحات" في الشوارع في الأعلى.

كان الهواء في الداخل لا يزال ملوثا بالدخان والسخام من محرك الفحم، على الرغم من أن هذه الخطوط اليوم أقل تلوثا بما يقارب 2.5 ضعف الخطوط الأعمق، وذلك وفقا للنتائج التي توصلت إليها صحيفة فاينانشيال تايمز.

تحسن الهواء بشكل كبير مع وصول أول القطارات الكهربائية عام 1890.

في الوقت نفسه، سمحت التطورات في الهندسة ببناء سكك حديدية عميقة "داخل أنقاق"، تم بناؤها من خلال الحفر تحت الأرض.

بدلا من بناء مهاوي التهوية على طول الأنفاق وفي المنصات، خطط المهندسون الذين صمموا الأنفاق العميقة لاستخدام حركة القطارات في تدوير الهواء. وحيث إن القطارات كبيرة بحجم الأنفاق، فإنها توجد تأثيرا يشبه المكبس أثناء انتقالها، الأمر الذي اعتقد المهندسون أنه سيكون كافيا للحفاظ على الهواء النقي في النظام.

بمرور الوقت، ومع تراكم الغبار، كان تأثير المكبس بدلا من ذلك يحمل الجزيئات الأكثر دقة وخطورة عبر الهواء.

كانت الأنفاق العميقة في الخط الشمالي بمنزلة مشكلة بشكل خاص، حيث يحتوي الهواء على 250 ميكروجراما لكل متر مكعب من جزيئات بي إم5.2PM2.5 في كل أنحاء الخط، وذلك وفقا لدراسة حكومية صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أعلى بنحو 20 ضعفا من الهواء على جانب الطريق في لندن.



اختلاف تكوين الجسيمات

تكوين الجسيمات الموجودة في الخارج يختلف عن تلك التي في مترو الأنفاق، والتي هي أكثر معدنية. يتساءل توماس سميث، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد الذي عمل على البحث الأخير: "هل هذه الجسيمات أكثر ضررا على جسم الإنسان أم أقل؟ نحن لا نعرف". يقول: من "الجنون" أنه لم يتم نشر أي دراسات حتى الآن عن المخاطر الصحية للمواد الجسيمية في أنظمة الأنفاق.

بالكاد تقتصر المشكلة على مترو الأنفاق في لندن. الدراسات التي أجريت على أنظمة مترو الأنفاق من تورنتو إلى نيويورك إلى سيؤول، أظهرت باستمرار تلوث هواء في الأنفاق أعلى مما هو على الطرقات. اتخذت سيئول أخيرا خطوة غير عادية بتركيب أكثر من 800 جهاز، لمراقبة التلوث عبر 277 محطة مترو أنفاق، لتوفير تحديثات جودة الهواء في الوقت الحقيقي.

تشير هيئة النقل في لندن إلى أن الهواء في مترو الأنفاق في لندن يلبي حدود التعرض في مكان العمل، وفق وكالة الصحة والسلامة في بريطانيا. هذه المعايير الملزمة قانونيا تحدد مستوى الغبار القابل للتنفس الذي يشبه جزيئات بي إم5.2PM2.5 لكنه أكبر قليلا حيث يمكن أن يتعرض له الموظفون خلال مدة تبلغ ثماني ساعات. الحد الأقصى من المستوى أعلى بمئات المرات من توصيات منظمة الصحة العالمية.

تقول ليلي ماتسون، مديرة الصحة والبيئة في هيئة النقل في لندن، "نعتقد أن الهواء آمن تماما"، مضيفة أن المنظمة "تطمح" للوفاء بمعايير معهد الطب المهني الأكثر صرامة، التي تحدد التعرض بنحو 1 ملجم لكل متر مكعب.

مارك أوتوليني، الرئيس التنفيذي لشركة إيرلابس Airlabs، وهي شركة لتنقية الهواء، يقول إن وجود حد أدنى حكومي "بمقدار 100 مرة" أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية هو أمر "لا يصدق".

في الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد مستوى "آمن" للتعرض لجزيئات بي إم5.2PM2.5، وأن مبادئها التوجيهية تستند إلى تقليل المخاطر.

يقول تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام في منظمة الصحة العالمية، إن مستويات الجسيمات في المدن في جميع أنحاء العالم: "وصلت إلى مستوى الأزمة الآن" ويضيف أنه يتم إعادة النظر في مستويات جزيئات بي إم5.2PM2.5 و"التالية ستكون أكثر تقييدا".

المنهجية: كيف تم توليد النتائج؟



لقياس جودة الهواء في مترو الأنفاق في لندن، استخدام مراسلو الصحيفة اثنين من الأجهزة المحمولة، لتعقب مستويات التلوث داخل العربات في جميع الخطوط في المنطقة 1.

هذه الأجهزة -واحد صنعته شركة بلانتاور، والآخر صنعته شركة بلوم لابز– أخذت قراءات المواد الجسيمية الدقيقة بي إم5.2PM2.5، التي تعد الأكثر خطورة على صحة الإنسان لأن الجزيئات الدقيقة يمكن أن تخترق الرئتين وتدخل إلى مجرى الدم.

غطت الدراسة 75 قسما من المسار بين 53 محطة، وامتد عبر كل محطة داخل خط سيركل، واستخدم على الأقل أربع قراءات لكل قسم من المسار.

تم تسجيل جميع القراءات في العربة الثانية من القطار، خارج ساعات الذروة، بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

أجهزة مراقبة الهواء المستخدمة في البحث مصممة لتعقب الهواء في الخارج، ولم يتم تعديلها وفقا لتركيب الهواء المحدد في الأنفاق.

بسبب المحتوى المعدني العالي في الهواء تحت الأرض، توصل باحثون آخرون إلى أن جزيئات التلوث في الأنفاق أثقل من تلك الموجودة في الخارج.

كانت قراءاتنا أقل بكثير مما في الدراسات العملية السابقة، على الرغم من أن الاتجاهات كانت نفسها. نتيجة لذلك، من المرجح أن نتائج "فاينانشيال تايمز" قللت من شدة تلوث المواد الجسيمية في الأنفاق.

سايمون بيركيت رئيس حملة تنقية هواء لندن يقول إن جزيئات بي إم5.2PM2.5 "أفضل مقياس فردي" للآثار الصحية لتلوث الهواء والمستويات التي سجلتها الصحيفة، كما يقول: "مرتفعة جدا بحسب أي معايير".