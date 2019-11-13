الأحد .. مجلس صناعيي الرياض يبحث فرص ومتطلبات القطاع

يبحث صناعيون يوم الأحد المقبل، الفرص والتحديات ومتطلبات القطاع لتحويله إلى قوة تضاف إلى الاقتصاد السعودي، وذلك في لقاء مجلس صناعيي الرياض الرابع الذي تنظمه غرفة الرياض برعاية وحضور بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية. وأكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها المملكة في رؤيتها 2030 حيال تنويع مصادر الدخل كخيار استراتيجي في مسيرة التنمية.

وأشار العجلان إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاع الصناعي نظرا لأهميته كأحد أهم أركان الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الأمر الملكي بإنشاء وزارة تختص بالصناعة والثروة المعدنية سيحقق نقلة نوعية مميزة للصناعة، إضافة إلى قرار إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة خمس سنوات. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن العبيد رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية في الغرفة، أن المجلس يلعب دورا مهما في العمل لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب.