لأول مرة .. الهند تعتزم دعوة الأجانب للاستثمار في شركات النفط الحكومية

قال دارمندرا برادان وزير النفط الهندي أمس، "إنه من المقرر دعوة شركات طاقة عالمية إلى المشاركة في خصخصة البلاد شركات نفط مملوكة للدولة".

بحسب "رويترز"، أكد برادان أن ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي التقى أخيرا المسؤولين التنفيذيين لشركات طاقة في هيوستون بينهم مسؤولون من "إكسون موبيل" و"بي.بي" و"رويال داتش شل" و"روسنفت" و"أرامكو السعودية" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وهذه أول مرة يشير فيها برادان إلى نية الحكومة إدخال استثمار أجنبي في شركات النفط المملوكة للدولة.

وقال برادان للصحافيين في أبوظبي "ندعو شركات النفط الكبرى.. جميعها قريبة من سوق الطاقة الهندية".

بسؤاله عما إذا كان رد الفعل إيجابيا، قال "أنا متحمس للغاية".

وذكر الوزير أن الأمور تمضي في مسارها الصحيح فيما يتعلق بمصفاة نفط يجري التخطيط لإنشائها على الساحل الغربي للهند بالشراكة مع "أرامكو" و"أدنوك". وقال "إنه سيكون هناك مزيد من الوضوح فور تشكيل الحكومة الجديدة في ولاية ماهاراشترا". يشار إلى أن تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا تسببت في تقليص إمدادات الخام الثقيل العالي الكبريت وسمحت أيضا للعراق -ثاني أكبر منتج في أوبك- بكسب حصة سوقية في الهند. وارتفعت واردات الهند النفطية من العراق إلى مستوى قياسي في آب (أغسطس) الماضي في الوقت الذي تستبدل فيه المصافي الواردات الإفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص وفقا لما أظهرته بيانات وصول ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر في القطاع وفي مجال الشحن البحري.

وانخفضت واردات الهند من النفط الإفريقي 18.3 في المائة إلى 764 ألفا و500 برميل يوميا، إذ ارتفعت أسعار الخامات الثقيلة المنخفضة الكبريت من أنجولا والكاميرون وتشاد، التي تقبل عليها شركات التكرير الصغيرة وشركات التكرير الكبيرة في الصين قبيل تطبيق قواعد للمنظمة البحرية الدولية في 2020.

تكشف البيانات أن ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم جلب نحو 1.32 مليون برميل يوميا من النفط الخام العراقي الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبا مقارنة بـتموز (يوليو) بارتفاع نسبته 29 في المائة مقارنة بأغسطس 2018. وتظهر البيانات أن واردات الهند في المجمل خلال أغسطس بلغت 4.7 مليون برميل يوميا من دون تغيير عن الشهر نفسه قبل عام. وتستعد المصافي الهندية، كغيرها من المصافي العالمية، لزيادة إنتاج زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من الكبريت لإمداد السفن اعتبارا من 2020.