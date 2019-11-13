الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الرابعة .. والسيولة ترتفع إلى 3 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 7981 نقطة رابحة 58 نقطة بنحو 0.74 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط 0.92 في المائة ليغلق عند 1141 نقطة. وقاد الارتفاع القطاع المصرفي لكن كان سهم "سابك" أعلى المؤثرين في ارتفاع المؤشر العام. واستطاعت السوق الإغلاق فوق المقاومة 7925 نقطة التي أصبحت دعما ترتكز عليه، واستمرار ثبات السوق فوق تلك المستويات سيجعلها أكثر تحفزا لاختراق حاجز ثمانية آلاف نقطة الذي بدوره سيزيد من شهية المخاطرة ويدفع السوق إلى مستويات 8100 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 7922 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7990 نقطة رابحا 0.86 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7909 نقطة فاقدا 0.16 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7981 نقطة رابحا 58 نقطة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بنحو 284 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 23 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو ستة ملايين سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 17 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والنشر" 0.87 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 0.66 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 3.3 في المائة، يليه "الاتصالات" 1.85 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصـــــــارف" 34 في المــــــــائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 24 في المائة بقيمة 712 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 8 في المائة بقيمة 238 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 46.30 ريال، يليه "أبومعطي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.35 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 147 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الحكير" 3.8 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، يليه "تهامة للإعلان" 1.95 في المائة ليغلق عند 35.20 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" 1.88 في المائة ليغلق عند 11.48 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 337 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 257 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 202 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية