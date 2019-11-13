«نمو» تكسب 63 نقطة بتداولات قيمتها 195 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لتغلق عند 6911 نقطة بمكاسب 0.9 في المائة بنحو 63 نقطة، لتواصل تحقيق الأرقام القياسية. وارتفعت قيمة التداول 36 في المائة إلى 195 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 5.1 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 31 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 35 في المائة إلى 6681 صفقة. وارتفع سهمان مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "ريدان" 11 في المائة، ليغلق عند 36.40 ريال، يليه "باعظيم" 6 في المائة، ليغلق عند 60.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى، ليغلق عند 120 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" 16 في المائة، ليغلق عند 61 ريالا، وحل ثالثا "العمران" 15 في المائة، ليغلق عند 37.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 54 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 50 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 47 مليون ريال.