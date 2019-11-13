الأخضر .. تمرير ومناورة

فيما شارك عبدالإله المالكي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم في التدريبات الجماعية أمس في طشقند الأوزبكية، تحضيرا لمواجهة أوزبكستان بعد غد ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، واصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة.

وكان المالكي ومادو قد أديا أمس الأول تمارين خاصة، لشعور الأول بنزلة برد، فيما يعاني الثاني آلاما في الركبة.

وأجرى الأخضر تدريبه الثاني أمس على استاد لوكوموتيف، حيث استهل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ومن ثم تمرين التمرير ولعب الكرة في مساحات ضيقة، قبل أن يختتمها بمناورة تكتيكية.

وسيؤدي الأخضر، اليوم تدريبه الأخير على ملعب باختاكور، وفيه سيضع رينارد لمساته النهائية على الاستراتيجية التي سيعتمد عليها بجانب الاطمئنان على عناصره الأساسية والبديلة.