الفيصل: تنظيم هيئة الرياضة نقطة تحول

رفع الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وقال "أرفع خالص الشكر والعرفان للقيادة على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يمثل قرارا مهما ونقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة وتطوير جميع لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030".

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة بعد أن اطلع على ما رفعه الأمير عبدالعزيز الفيصل وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440.

وأضاف الفيصل "إن القطاع الرياضي في السعودية يحظى بدعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم عديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الماضية، التي وجدت متابعة واهتماما كبيرين محليا ودوليا، كما أننا نسعد خلال الفترة القريبة المقبلة باستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم، لحضور عديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، لنثبت للجميع قدرة وطننا الغالي على تنظيم أكبر وأهم الأحداث بسواعد أبنائه المخلصين من شباب وشابات مملكتنا الحبيبة".

وختم "سنواصل العمل بعون الله تعالى وبدعم حكومتنا الرشيدة لنمضي قدما بتطوير القطاع الرياضي في السعودية، وتوفير كل ما يتطلع له شباب وشابات الوطن، لنصل ونحلق برياضة السعودية عاليا في كل المحافل الإقليمية والدولية، سائلا العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه الأمن والرخاء بإذن الله".