كونتي: أفكاركم رائعة .. العطوي: نتعلم منك

لم يخف الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، إعجابه بفريق الاتفاق لكرة القدم، وأسلوب مدربه الوطني خالد العطوي، وقال للأخير "شاهدت أفكارا رائعة تم تطبيقها في الملعب، وأشكركم على الحماس والروح الكبيرين، وأتمنى لكم التوفيق"، بينما رد عليه العطوي "نحن نتعلم من خبراتك المتراكمة في أقوى دوريات العالم".

وتزامنت زيارة كونتي، لنادي الاتفاق، أمس، مع حفل تكريم اللاعب فيصل الغامدي، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في التصفيات الآسيوية للشباب، إذ حرص على تقطيع التورتة الخاصة بالاحتفالية.

وزار كونتي، نادي الاتفاق، أمس، مستغلا وجوده في الدمام التي ألقى فيها محاضرة على المدربين الوطنيين والمهتمين بالجوانب الفنية في كرة القدم، بدعوة وتنظيم من معهد إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة.

واجتمع كونتي مع العطوي، بعد الحصة التدريبية بحضور الجهاز الإداري واللاعبين، مبديا إعجابه بالمواهب الشابة في فريقه، قبل أن يرد عليه العطوي، بأن زيارته من شأنها أن تمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة إلى جانب استفادته الشخصية منه في الجوانب التدريبية.

واستقبل خالد الدبل، رئيس الاتفاق، كونتي، في مكتبه، حيث تطرقوا للكرة السعودية وتاريخها قبل أن يطلعه على مرافق النادي، فيما توقف المدرب الإيطالي عند صورة خليل الزياني، لاعب الاتفاق السابق، ويشرح له رئيس الاتفاق، كيف صاحبت مسيرته بطولات مهمة في تاريخ فارس الدهناء.

وحظي كونتي بتكريم، من قبل الاتفاق، الذي أهداه درعا تذكارية، إلى جانب قميص النادي له ولشقيقه، فيما كرم عبدالله فيصل حماد، مدير عام معهد القادة، بقميص الاتفاق أيضا.

ميدانيا، تدرب الاتفاق، أمس، حيث ركز العطوي، على رفع معدل اللياقة، وتجويد النواحي الخططية، مع التطبيق في مناورة هجومية اختتم بها المران.