الفيصل .. مع المواهب في الملعب

وقف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على سير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب الشابة في سالو الإسبانية، بقضاء يوم كامل، أمس، مع اللاعبين والمشاركة في تدريباتهم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أطلقت برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، بـ 21 لاعبا كخطوة أولى ضمن البرنامج الذي يستهدف ما يقارب 40 لاعبا من اللاعبين الموهوبين وإلحاقهم بالبرنامج الذي تشرف عليه من أجل تأهيلهم وإعدادهم فنيا وبدنيا ونفسيا قبل إتاحة الفرصة لهم للانتقال، على سبيل الإعارة، أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية، أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها.

واجتمع الفيصل، بالطاقمين الإداري والفني لبرنامج الابتعاث للوقوف على آخر التطورات وسبل تقديم مزيد من الدعم، خاصة في ظل النجاح الكبير المتوقع من البرنامج الذي يستهدف تطوير المواهب الشابة بما يخدم مسيرة ومستقبل المنتخبات والأندية.

يشار إلى أن زيارة الفيصل، لإسبانيا، كانت قد توجت أخيرا بالإعلان عن احتضان السعودية، النسخة المستحدثة من السوبر الإسباني، بمشاركة كل من: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، خلال أيام الثامن والتاسع والـ 12 من كانون الثاني (يناير) 2020.