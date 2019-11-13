الشباب .. المتأهل الأخير منتظر

يتطلع فريق الشباب لكرة القدم، إلى إكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما يحل ضيفا على طبرجل "درجة ثالثة"، اليوم على ملعب جامعة الجوف في المواجهة الأخيرة لمرحلة الـ 64.

وسيخوض الشباب، لقاء طبرجل، بعد أن ضمن مقعده في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على حساب منافسه الشباب الأردني، بعد التفوق عليه 1/ 0 ذهابا في الرياض، قبل أن يخيم التعادل على لقاء الرد في عمان 1/ 1.

وكان نادي طبرجل، قد أعلن توزيع التذاكر المجانية ظهر اليوم قبل ثلاث ساعات من المباراة.

وضمن 31 فريقا التأهل إلى المرحلة التالية هم: التعاون "حامل اللقب"، الاتحاد، الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الاتفاق، العدالة، الفتح، الفيحاء، الفيصلي، أبها، ضمك، الرائد، جدة، البكيرية، الجبلين، المجزل، الجيل، الروضة، الصفا، الدرع، النجوم، الطائي، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، أحد، والشعلة.

يشار إلى أن اتحاد القدم، سيجري قرعة دور الـ 32، في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.