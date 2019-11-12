"ناسا" تستعرض تلسكوب كلفها 9.66 مليار دولار

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورا تظهر الحجم الهائل لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، الذي وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.66 مليار دولار، وسيقدم صورا غير مسبوقة للفضاء.

ومن المقرر أن يتم إطلاق "تلسكوب ويب" في آذار (مارس) 2021، حيث سيكون قادرا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن، بتفاصيل ودقة غير مسبوقة.

وحتى ذلك الحين، لا يزال تلسكوب ويب يتم بناؤه في مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، من قبل "ناسا"، وشركة الدفاع "نورثروب جرومان" وذلك بحسب "سكاي نيوز".

ونشرت "ناسا" صورة للتلسكوب الجديد على "تويتر"، لتوضيح مدى ضخامته، معلقة عليه بالقول: "تعرض هذه الصورة مدى ضخامة #NASAWebb (تلسكوب ويب). وسنشارككم مزيدا من الصور من خلف الكواليس".

ولتفسير الحجم الضخم للتلسكوب، لا بد من معرفة أن حساسية الجهاز، أو مقدار التفاصيل التي يمكن أن يلتقطها، ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم المرآة التي تجمع الضوء من الأشياء التي يتم رصدها"، بحسب "ناسا".

وأضافت الوكالة الأمريكية، "مساحة أكبر تجمع مزيدا من الضوء، تماما كما يجمع الدلو الكبير حجما كمية أكبر من الماء لدى هطول الأمطار، مقارنة بالدلو الصغير".

ويبلغ قطر مرايا تلسكوب "ويب" 6.5 متر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بقطر 2.4 متر الذي تمتعت به مرايا التلسكوب "هابل".

وهابل هو تلسكوب فضائي يدور حول الأرض، أمد الفلكيين بأوضح وأفضل رؤية للكون على الإطلاق، بعد أن عانوا على مدار أعوام من المقاريب الأرضية التي تقف في طريق وضوح رؤيتها كثير من العوائق.