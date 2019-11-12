ظهور "الغزال الفأر" مجددا في فيتنام بعد مخاوف من انقراضه استمرت 30 سنة

بعد اعتباره منقرضا لثلاثين سنة، التقطت كاميرا في فيتنام صورا لحيوان الطرغول " الغزال الفأر " الوديع ، وذلك وفقا لما جاء في تقارير اليوم الثلاثاء.
والتقطت الكاميرا صورا لمخلوق له فراء يهيم بحثا عن الطعام وسط الشجيرات المتشابكة في غابة جنوبي فيتنام، وهي أول رؤية مؤكدة لهذا المخلوق منذ ثمانينيات القرن الماضي.
والطرغول حيوان غريب الأطوار يشبه غزالا ضئيلا ولكنه برأس يشبه رأس الفأر مزين بفراء لونه بني يميل إلى الإحمرار . كما أن له حوافر، مما يعني أنه في الواقع نوع نادر من ذوات الحوافر، وهو موجود فقط في فيتنام.
وتقول " آن نجوين " ، وهي باحثة في منظمة حماية الحياة البرية العالمية: "لم يكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه، لذلك فوجئت وشعرت بسعادة غامرة عندما فحصنا سجلات الكاميرا وشاهدنا صورا لطرغول فضي الظهر"، وفقا لصحيفة الجارديان.
وتم الكشف عن هذه الأنباء أولا في تقرير نشرته مجلة نيتشر إيكولوجي آند إيفوليوشن". ودعت الفقرة الافتتاحية في التقرير إلى تجديد الحفاظ على الطبيعة.
وقال التقرير: "هنا نوفر دليلا على أن الطرغول ذو الظهر الفضي لا يزال موجودا، مع أول صور فوتوغرافية لهذا النوع في البرية، ونحث على اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ عليه لضمان بقائه".
واكتشف فريق نجوين هذا الحيوان النادر بعد أن أقام ثلاثة مجموعات من فخاخ الكاميرات التقطت صورا على مدى خمسة أشهر في غابات ليست بعيدة عن مدينة نها ترانج الفيتنامية الساحلية.
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