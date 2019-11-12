رئيس هيئة الرياضة : الموافقة على التنظيم الجديد نقطة تحول تتوافق مع رؤية 2030

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "أرفع خالص الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يمثل قرارًا مهمًّا ونقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة وتطوير كافة لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف سموه: "إن القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية يحظى بدعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الماضية، التي وجدت متابعة واهتمامًا كبيرين محليًّا ودوليًّا، كما أننا نسعد خلال الفترة القريبة المقبلة باستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم، لحضور العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، لنثبت للجميع قدرة وطننا الغالي على تنظيم أكبر وأهم الأحداث بسواعد أبنائه المخلصين من شباب وشابات مملكتنا الحبيبة".

واختتم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحه قائلاً: "سنواصل العمل بعون الله تعالى وبدعم حكومتنا الرشيدة لنمضي قدمًا بتطوير القطاع الرياضي في المملكة، وتوفير كل ما يتطلع له شباب وشابات الوطن، لنصل ونحلق برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية، سائلاً العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه الأمن والرخاء بإذن الله".