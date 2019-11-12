بورصة "انتركونتيننتال" تتطلع لتوسع البورصة الجديدة في أبوظبي لدرجات أخرى

قال الرئيس التنفيذي لبورصة "انتركونتيننتال" إنه يريد أن يستغل العقود الآجلة الجديدة لخام مربان الذي ستطلقه العام المقبل في الإمارات للتوسع إلى درجات خام أخرى.

وبحسب (رويترز) قال جيفري سبريتشر خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "بمرور الوقت الهدف هو البدء بخام مربان لكن مع التوسع بشكل طبيعي".

وأضاف: "سنستغل مربان كقاعدة للتوسع في آسيا على ما أعتقد".