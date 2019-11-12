"البيئة" و "المياه الوطنية" تتفقان على زراعة 5 ملايين شجرة بحلول 2030

شهد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع الوزارة مذكرة تعاون مع شركة المياه الوطنية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة بزراعة 5 ملايين شجرة محلية من خلال الاستفادة من مصادر المياه المتجددة والمجددة مثل مياه الأمطار ومياه الصرف المعالجة وباستخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وقع المذكرة عن الوزارة الدكتور أسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة وعن الشركة المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة لبناء شراكة فعالة عبر تكوين فريق مشترك يعمل على وضع الخطة التنفيذية لتفعيل بنود الاتفاقية حسب الإطار المحدد في المذكرة للإسهام في الحد من تدهور الغطاء النباتي في المراعي والغابات ومكافحة التصحر واستعادة موائل الحياة الفطرية ورفع الوعي البيئي وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف المعالجة والتكيف مع التغير المناخي من خلال استزراع الأشجار البرية المحلية وسعيا نحو تعزيز التكامل بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة.

وبحسب مذكرة التعاون سيعمل الطرفان على إعداد برنامج مشترك للمساهمة في دعم الفعاليات التوعوية المختلفة كأسبوع البيئة والمؤتمرات وحملات ووسائل التوعية البيئية في المدارس من خلال تشجيع الطلاب على زراعة أفنية المدارس والمتنزهات العامة والتعاون مع الجمعيات التطوعية، لتشجيع المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي. وسيعمل الطرفان أيضا على تحديد المواقع والأراضي المستهدفة بالتشجير وتوفير مصادر مياه الصرف المعالجة (المجددة) وتحديد الأنواع النباتية المحلية المناسبة من أشجار وشجيرات وتجهيز المواقع لأعمال التشجير من تسييج وحفر وتسميد إضافة إلى تركيب خزانات مياه وشبكات الري داخل مواقع التشجير.