"صناعة الورق" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 7.8 % من رأس مال الشركة

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7,212,376 ريال وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة بعد وافقعت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة