أنت هنا

  • الرئيسية
  • تداول
  • "صناعة الورق" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 7.8 % من رأس مال الشركة

أخبار الشركات- محلية

"صناعة الورق" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 7.8 % من رأس مال الشركة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7,212,376 ريال وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة بعد وافقعت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

إنشرها

سمات

تداول

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية