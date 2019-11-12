"السوق المالية" : تعليق تداول سهمي "ثمار" و "اللجين" لعدم التزامهما بإعلان قوائم الربع الثالث

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم تعليق تداول سهمي "ثمار" و "اللجين" جلسة واحدة اليوم الثلاثاء لعدم التزامهما بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثالث لعام 2019 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

كما أقرت بإستئناف تداول السهمين لمدة 20 جلسة ابتداء من غدا الأربعاء ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 2019/12/10. وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها سيتم إعادة تعليق تداول السهمين ابتداء من يوم الأربعاء 2019/12/11 حتى إعلانها عن القوائم المالية.