الشكوك التجارية تدفع المؤشرين اس اند بي وناسداك للتراجع من مستويات قياسية

تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك في بورصة وول ستريت من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين مع تجدد الشكوك بشأن التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة في أعقاب تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بينما ساعدت قفزة في أسهم بوينج المؤشر داو جونز الصناعي ليغلق على ارتفاع طفيف.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 12.96 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 27694.25 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 6.07 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليغلق عند 3087.01 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 11.04 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 8464.28 نقطة.

