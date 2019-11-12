تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني .. انطلاق حملات التشجير في المملكة

تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الأولى من مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني. حيث تهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، إضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية 60 في المائة من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة – قدر الإمكان.

حيث شملت حملات التشجير زراعة الأشجار المحلية كالغاف، المانجروف، الطلح، السدر، المرخ، السمر، والإثل، اللبان العربي، السيال، السلم، والأراك في عدد من مناطق المملكة، مثل، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف، تبوك، نجران، عسير، وجازان.

كما أولت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتماما بتحقيق المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية لتعزيز الوعي البيئي، من خلال دعوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التطوعية والأفراد في زراعة أكثر من مليوني شجرة حتى هذه اللحظة.