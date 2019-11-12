«أقدر» .. مبادرة تطوعية لشباب سعودي لخدمة ذوي الإعاقة في «موسم الرياض»

في خطوة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير بيئة آمنة لهم عند حضورهم فعاليات موسم الرياض، جاءت مبادرة "أقدر" التي يتطوع فيها عدد من الشباب السعودي الشغوف بخدمة هذه الفئة الغالية.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في عدد من مواقع الفعاليات خلال الأيام الماضية وجود أصحاب المبادرة في كل أركان الفعالية. يقدمون خدماتهم لذوي الإعاقة دون كلل أو ملل، وتصحبها ابتسامة، حتى ساعات متأخرة من الليل.

وخصصت الجهات المشرفة على الفعاليات مواقف خاصة لذوي الإعاقة قريبة من البوابات.

وقال عبد الله الجساس أحد المشرفين على الفعالية، إن "مبادرة أقدر جاءت لتقدم الدعم والمساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة خلال موسم الرياض، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه، لتوفر لهم بيئة آمنة للاستمتاع بالفعاليات".

وأضاف لـ"الاقتصادية" المبادرة تقدم عددا من الخدمات مثل توفير مواقف خاصة وكراسي متحركة وكهربائية وعربات "جولف" ومترجمي لغة إشارة ومرشد للمكفوفين ومسارات خاصة للتنقل.

وتستمر فعاليات موسم الرياض في ظل التنوع الدائم والمفاجآت المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المؤسسات والهيئات خلال فترة فعاليات #موسم_الرياض، حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019. ويهدف الموسم إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وجعل الرياض إحدى أهم الوجهات السياحية الرائجة في العالم، إلى جانب إثراء قيمة السياحة السعودية ضمن المشهد السياحي العالمي، وكذلك تطوير وتنويع فرص التنمية المحلية، إضافة إلى تنويع النشاط الاقتصادي، ودعم البنى التحتية القائمة والجديدة في قطاع السياحة، وتحسين نمط الحياة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030، كما يهدف الموسم إلى تعزيز مشاركة المملكة في مجال الترفيه والفنون والثقافة على مستوى العالم.

وتمتد فعاليات موسم الرياض التي تتجاوز ثلاثة آلاف فعالية على 12 موقعا في مختلف أنحاء العاصمة. ويؤمل أن يستقطب الموسم أكثر من خمسة ملايين زائر، حيث يتوقع أن يكون من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية والعروض الحصرية والمسرحية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب.