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يَعْرِفُ من أَيْنَ تُؤْكلُ الكَتِف

أ .د. عبد الله الدايل
هذا التعبير مجازي وهو كناية عن الدِراية وإتيان الأمور من مأتاها للدهاء والخبرة في كيفية التصّرف في الأمور – وخَصَّوا الكتف؛ لأنه أنْ يجب أنْ يكون أكلها من أسفلها؛ لأنَّ المرقة تدخل بين عظامها ولحمها – كما يقال فتبقى المرقة ثابتة، أما من أكلها من أعلاها فإنَّ المرقة تسيل عليه، قال الشاعر:
إنَّي على ما تَرَيْنَ مِن كِبَرِي
أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الكَتِفُ
انظر معجم التراكيب والعبارات، ص 252.
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