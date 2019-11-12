يَعْرِفُ من أَيْنَ تُؤْكلُ الكَتِف

هذا التعبير مجازي وهو كناية عن الدِراية وإتيان الأمور من مأتاها للدهاء والخبرة في كيفية التصّرف في الأمور – وخَصَّوا الكتف؛ لأنه أنْ يجب أنْ يكون أكلها من أسفلها؛ لأنَّ المرقة تدخل بين عظامها ولحمها – كما يقال فتبقى المرقة ثابتة، أما من أكلها من أعلاها فإنَّ المرقة تسيل عليه، قال الشاعر:

إنَّي على ما تَرَيْنَ مِن كِبَرِي

أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الكَتِفُ

انظر معجم التراكيب والعبارات، ص 252.