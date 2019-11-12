سرعة المؤشر وليما 20 كلم

خصّص السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم تدريبات البارحة التي جرت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي لإجراء تدريبات السرعة، من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين بدنيا في فترة التوقف الحالية، إلى جانب وضع البرنامج اللياقي الخاص بكل لاعب. وطالب جروس، التونسي سليم الأبرق مدرب اللياقة في الأهلي، بإجراء اختبارات السرعة تلك التي استخدم خلالها الأجهزة الخاصة بقياس السرعات لتحديد سرعة كل لاعب عبر مسافات معينة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن الثنائي سلمان المؤشر، والبرازيلي لوكاس ليما حققا أرقاما عالية أسوة بزملائهما اللاعبين، وقالت: "حقق الثنائي المؤشر وليما رقما وصل إلى ٢٠ كيلومترا في الساعة كأعلى رقمين بين سرعات باقي اللاعبين". وأضافت: "سيتم وضع برنامج لياقي للاعبين كافة في فترة التوقف الحالية للوصول إلى نسبة جيدة في المعدل اللياقي". وطالب جروس اللاعبين في الجزء الأخير من التدريبات بتطبيق بعض النواحي الفنية بعد أن قسمهم إلى مجموعتين أجرى فيما بينهم مناورة ميدانية. من جهة أخرى، بدأ اللاعب مهند عسيري تنفيذ برنامجه العلاجي الأخير قبيل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية إلى جانب زملائه اللاعبين، قبيل العودة مجددا إلى ملامسة الكرة. وسيخضع عسيري الذي غاب عن الفريق منذ بداية الموسم الحالي بسبب الخشونة التي يشتكي منها في كلتا ركبتيه، لاختبارات طبية في اليومين المقبلين قبيل السماح له بالمشاركة مع زملائه اللاعبين.