اليوسف: سنحقق الأهداف المرسومة

عزا عبدالله اليوسف؛ المتحدث الرسمي لنادي التعاون، البداية غير المتوقعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الجدولة التي صحبها عديد من التوقفات؛ ما أدى إلى حدوث أخطاء فنية من جراء عدم الانسجام، وقال "ظهور الفريق في بداية الدوري بمستوى فني منخفض، يعود إلى الجدولة التي لم تكن مناسبة بالنسبة لنا، وتخللها كثير من التوقفات، بدأت بعد الجولة الأولى، ثم لعبنا مباراة وتوقفنا ما أدى إلى عدم الانسجام، وبالتأكيد حصلت أخطاء".

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد (16 نقطة)، حصدها من الفوز في خمس مباريات أمام العدالة 3 / 2، أبها 1 / 0، الفيصلي 2 / 1، الشباب 3 / 1، والرائد 3 / 0، والتعادل أمام الحزم 1/1، والخسارة في ثلاث مباريات أمام الهلال 1 / 2، الاتحاد 1 / 3، والأهلي بالنتيجة نفسها.

وأشار اليوسف؛ إلى أن التعاون استعاد توازنه وانتعش بنتائج إيجابية خاصة في الجولات الأخيرة، مؤكدا أن هذا لا يعني عودته عودة كاملة ولكن هو في الطريق إلى الأفضل.

وأضاف "حققنا ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، كما تأهلنا إلى دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين في بداية حملة الدفاع عن اللقب على حساب اللواء 3 / 0، وبعدها منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام، قبل استئنافها تأهبا لمواجهة ضمك في الجولة العاشرة، وطموحنا كبير أن نستمر على المنوال نفسه وقادرون -بعون الله- ثم بجهود الجميع أن نحقق الأهداف المرسومة، والمنافسة في بقية الاستحقاقات والبطولات المختلفة التي يشارك فيها الفريق".