تراجع مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته في 10 أعوام

أعلن معهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، استمرار تراجع التوقعات بشأن مناخ الاقتصاد العالمي.

وبحسب "الألمانية"، أوضح المعهد أن مؤشر المناخ الاقتصادي العالمي الخاص به انخفض في الربع الأخير من العام، من سالب 10.1 إلى سالب 18.8 نقطة.

وأوضح المعهد أن هذا المستوى هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2009، لافتا إلى تراجع كبير في تقييم الموقف الحالي والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

وقال رئيس المعهد كلمنس فوست "الاقتصاد العالمي يواصل التراجع"، لافتا إلى أن المناخ الاقتصادي يتردى في جميع المناطق، التي تم رصدها، تقريبا.

وأضاف "في الأسواق الناشئة، تأتي حركة التراجع في الأساس من آسيا، وفي الأسواق المتقدمة تأتي بشكل رئيس من الولايات المتحدة".

وبحسب معهد "إيفو"، فإن إجمالي 1230 خبيرا من 117 دولة، شملهم استطلاع توقعوا تراجعا كبيرا في نمو التجارة العالمية وفي الاستهلاك الخاص، وكذلك انخفاضا في النشاط الاستثماري.

وأشار المعهد أيضا إلى زيادة عدد الخبراء، الذين وصفوا الطلب الاقتصادي الكلي والنشاط الابتكاري بأنهما غير كافيين، مقارنة بالعدد الذي ذكر ذلك الربيع الماضي.